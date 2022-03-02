حرب أوكرانيا.. موسكو تتهم «ويكيبيديا الروسية» بنشر «معلومات مضللة»

قال الادعاء الروسي إن «ويكيبيديا الروسية» نشرت معلومات تخالف القانون عن ضحايا من القوات الروسية ومدنيين أوكرانيين، مهددًا بحظر الموقع؛ بسبب مقال عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى ضرورة وضع نظام لمحاسبة «المحرضين الأجانب» على الحرب ضد روسيا، مضيفة أن شركتا «ميتا» و«جوجل» الأمريكيتين تحرضان على الحرب ضد روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

موسكو: سلوك غير مقبول من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بشأن العملية في أوكرانيا

وأضافت الوزارة الروسية أن شبكة «تويتر» تقاعست عن حذف منشورات زائفة عن العملية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى «سلوك غير مقبول» من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بشأن تلك العملية.

كما تحدثت وزارة الدفاع الأوكرانية عن هجمات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، جرى شنها بشكل منهجي من الأراضي البيلاروسية، مرجحة أن تدعم بيلاروسيا في المستقبل القوات الروسية.

الجيش الأوكراني: نشاط كبير للطائرات في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا

أما الدفاع الأوكرانية، فأشارت إلى «نشاط كبير» للطائرات في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، قائلة إن: «قواتنا تخوض قتالا ضاريا ضد القوات الروسية في مدينة خاركيف».

من جانبه، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم حول الإجراءات الاقتصادية المؤقتة الإضافية لضمان الاستقرار المالي لبلاده.

وقال المكتب الإعلامي لـ«الكرملين» إن الوثيقة، التي جرى توقيعها، أمس الثلاثاء، تضمنت منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا للخارج.

ويتضمن المرسوم الروسي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، منع إخراج عملات أجنبية نقدا أو الأدوات النقدية بالعملة الأجنبية بمبلغ يتجاوز ما يعادل 10000 دولار والمحسوبة بالسعر الرسمي للبنك المركزي الروسي عند تاريخ الإجراء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بوليفيا»: حلف «الناتو» يهدد أمن الدول الأخرى

قال مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دييجو باري، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يهدد أمن الدول الأخرى؛ ولذلك تتحمل الدول الغربية جزءًا من المسؤولية عن النزاع الجاري في أوكرانيا.

على الصعيد الاقتصادي، قالت معطيات «بورصة لندن» إن قيمة العقود آجلة التنفيذ للنفط الخام «برنت»، مع التسليم في مايو 2022 ارتفعت بنسبة 5.83%، ووصل سعر البرميل الواحد من هذه الماركة إلى 111.09 دولار.

واعتبارا من الساعة 05:52 بتوقيت موسكو «04:52 بتوقيت القاهرة»، تباطأ نمو سعر خام برنت إلى 5.77%، ليتداول عند 111.03 دولار للبرميل.

بدورها، أشارت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، إلى أن صاروخ سويوز 2.1 ب، الذي سيطلق 36 قمرا صناعيا للاتصالات من شركة «وان ويب» البريطانية من بايكونور، جرى تركيبه على منصة الإطلاق.