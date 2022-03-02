السيسي لـ«الجزار»: نبني كنيسة جنب المسجد في مشروعات الإسكان

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراعاة بناء كنيسة إلى جانب المسجد في المشروعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة، وأجابه الوزير قائلا: «إحنا عاملين كده بالفعل في المجمعات الكبيرة للإسكان الاجتماعي، لكن المشروعات الصغيرة بيكون فيها جامع صغير أو زاوية».

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح مشروعات قومية في مجالي الطرق والإسكان اليوم الأربعاء، موجّها حديثه لوزير الإسكان: «نعمل كنيسة حتى لو حاجة صغيرة، لأن اللي هيحصل إنك هتلاقي حد يقولك اعمل الشقة دي كنيسة، فلأ نعمل حاجة مخططة تسع 100 مواطن مثلا».

مشروعات الإسكان الاجتماعي

وقال وزير الإسكان، إنّ الوزارة طرحت 7 آلاف وحدة سكنية في الإعلان الأخير قبل نحو 10 أيام، وتقدّم لها 20 ألف مواطن بمقدمات حجز، ومتوقع بنهاية فترة الإعلان وصول عدد المتقدمين لـ35 ألفا».

وأكمل الرئيس السيسي، ردا على الوزير: «إحنا هنعمل وحدات قد اللي هيقدموا عليها وزيادة 10%»، بينما أكد وزير الإسكان، أنّ الوحدات موجودة، والوزارة ستلبي طلبات كل من تقدم للحصول على وحدة سكنية».