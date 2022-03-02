السيسي عن توجيهه بإنشاء 3 محاور على الدائري: استشعرت بالفطرة أن التحدي أكبر

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس السيسي عندما صدّق على بناء الطريق الدائري الأوسط حصل لغط بين المتخصصين في الطرق، موضحًا: «ناس في الهيئة الهندسية قالوا إن ده ملهوش لازمة، لكن الرئيس أمر بإعادة الدراسة من جديد، وعدناها ووجدنا أن مميزات إنشائه أكبر كثيرا من عدم إنشائه، وبعد كده الناس عندنا في الهيئة أقروا بصواب هذا الأمر".

السيسي: حجم التحدي أكبر مما نفكر فيه

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه قائلا: «لما وجهت كامل الوزير يعمل 3 محاور، قلتوا إيه؟!"، ورد عليه الوزير، قائلا: «كتير أوي».

وتابع الرئيس: «أنا مش مهندس ولا حاجة، بس أنا بالفطرة ويا رب يخلي فطرتنا طيبة، كنت شايف إن حجم التحدي أكبر من اللي إحنا بنفكر فيه».

الرئيس: حجم الحركة عال جدا على الشريط الضيق للدولة

وأكمل «السيسي»: «لما الزملاء بيناقشوا موضوع، يا ترى بيناقشوا على حجم حركة حقيقية في 7 محافظات مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة وغيرها؟ يا جماعة الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق، وده مش موجود في دول كتير، كل الدول منتشرة على كامل أرضها، وبالتالي حجم الحركة على هذا الشريط لازم تبقى عالية أوي".