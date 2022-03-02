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السيسي يمازح وزير الكهرباء: «مش ممكن اللي أنت بتعمله فينا»

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شريف سليمان
12:04 م | الأربعاء 02 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تطوير الطريق الدائري الأوسطي، ووجود تعارضات أثناء تنفيذ كوبري عزبة الوالدة، موضحًا: «الطريق به 2 محطة كهرباء، كان في معركة كبيرة جدا مع الكهرباء وبصراحة الدكتور شاكر (الوزير) كان متزعمها».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ممازحا وزير الكهرباء: «هو الدكتور شاكر كان متزعمها؟! يا دكتور شاكر مش ممكن اللي أنت بتعمله فينا».

الفار: اشتغلنا بالتنسيق مع الدكتور شاكر

وردّ عليه رئيس الهيئة الهندسية: «وانتصر يا أفندم على المشاكل اللي عندنا، مكناش بنقدر نشتغل أكتر من 6 ساعات، وبالتنسيق مع الدكتور شاكر كنا نتصل بيه ويدينا وقت معين، لأن الكهرباء دي بنشتغل بيها في المناطق الصناعية في 15 مايو».

وتابع: «وبالتالي الفترة الصباحية اللي كنا بنشتغل فيها كان العمال بيشيلوا الحديد على أكتافهم لأني مقدرش أخش بأوناش وأتحرك تحت الخط».

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بقلم شريف سليمان