السيسي يمازح وزير الكهرباء: «مش ممكن اللي أنت بتعمله فينا»

تحدث اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن تطوير الطريق الدائري الأوسطي، ووجود تعارضات أثناء تنفيذ كوبري عزبة الوالدة، موضحًا: «الطريق به 2 محطة كهرباء، كان في معركة كبيرة جدا مع الكهرباء وبصراحة الدكتور شاكر (الوزير) كان متزعمها».

ورد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ممازحا وزير الكهرباء: «هو الدكتور شاكر كان متزعمها؟! يا دكتور شاكر مش ممكن اللي أنت بتعمله فينا».

الفار: اشتغلنا بالتنسيق مع الدكتور شاكر

وردّ عليه رئيس الهيئة الهندسية: «وانتصر يا أفندم على المشاكل اللي عندنا، مكناش بنقدر نشتغل أكتر من 6 ساعات، وبالتنسيق مع الدكتور شاكر كنا نتصل بيه ويدينا وقت معين، لأن الكهرباء دي بنشتغل بيها في المناطق الصناعية في 15 مايو».

وتابع: «وبالتالي الفترة الصباحية اللي كنا بنشتغل فيها كان العمال بيشيلوا الحديد على أكتافهم لأني مقدرش أخش بأوناش وأتحرك تحت الخط».