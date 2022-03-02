«اتجاهات عربية» يهدي ختام فعالياته لاسم الموسيقار جمال سلامة

أعلن مهرجان «اتجاهات عربية»، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ممثلة في أوركسترا القاهرة السيمفوني، عن إهداء ختام فعالياته لاسم الموسيقار الدكتور جمال سلامة، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، تحت عنوان «الوطن»، وتشارك خلاله عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل 5 مارس على المسرح الكبير.

مشيرة عيسى تعزف لجمال سلامة

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الراحل الدكتور جمال سلامة، والتي كتبها في القالب الكلاسيكى، ومنها ذكريات للأوركسترا الوتري، فوجا للأوركسترا، رابسودية للبيانو والأوركسترا السيمفوني.

معلومات عن جمال سلامة

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في محافظة الإسكندرية عام 1945، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976، ورحل عن عالمنا عام 2021.

قدم «سلامة» ألحانه لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، منهم صباح والتي لحن لها أغاني فيلم «ليلة بكى فيها القمر»، و«احكي يا شهر زاد» و«مش هتنازل عنك» للفنانة سميرة سعيد، وكذلك أغنيتي «بيروت ست الدنيا» و«قصيدة» لماجدة الرومي، وأيضا ياسمين الخيام والتونسية صوفيا صادق وغيرهم، كما وضع الموسيقى للكثير من الأعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، منها الحب وأشياء أخرى وفيلم حبيبي دائما.

وكان مهرجان «اتجاهات عربية» انطلق يوم السبت 26 فبراير الماضي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ممثلة في أوركسترا القاهرة السيمفوني، بإشراف مديره الفني المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك على المسرح الكبير.

ويشمل المهرجان 3 حفلات، ويضم أعمالا لـ 11 مؤلفا من مصر، الأردن والعراق، ويهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية في الوطن العربي، وكذلك التعبير عن الإبداعات المبتكرة التي تحمل الطابع العربي في الصورة الغربية.