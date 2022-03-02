مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الدولية الرسمية أسبوعا
كتب:
أميرة فكري
12:46 م | الأربعاء 02 مارس 2022
صورة أرشيفية
أعلنت المدارس الدولية الرسمية في بيان رسمي لها، مدّ فترة التقديمات والتسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدارس الدولية الرسمية لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول FS1، للعام الدراسي المقبل 2022/20223، ولمدة أسبوع لينتهي يوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022.
وذكرت المدارس الرسمية الدولية الحكومية في بيانها، أنَّه تمّ مدّ التقديم لرياض الأطفال في كل من (فـرع العبور - فـرع الشروق - فـرع بورسعيـد 1 - فـرع بورسعيـد 2 - فرع طنطـا - فـرع المنصـورة - فـرع الإسكندريـة - فرع دمياط - فـرع زهراء مدينة نصر - فرع مصطفى النحاس - فرع السادس من أكتوبر - فرع السادس من أكتوبر 2 - فرع السادس من أكتوبر 3 - فرع العاشر من رمضان - فرع كفر الشيخ).
المدارس الرسمية الدولية: لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد
وأكّدت المدارس الدولية، أنَّه يجرى التقديم من خلال الرابط الخاص بكل فرع من فروع المدارس الدولية الذي يرغب ولي الأمر الحاق نجله/ابنته بها، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد و لن يتم تلقي أي أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.
وقالت المدارس، إنَّ شروط التقدم للالتحاق بالمدارس لرياض الأطفال أن يبدأ السن من 4 سنوات إلى 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا بمرحلة رياض الأطفال في 1 أكتوبر 2022.
الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس الرسمية الدولية
وحددت المدارس الرسمية الأوراق المطلوبة للتقديم لـ رياض الأطفال بجميع الفروع علي مستوي الجمهورية وهي كالتالي:-
- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.
- أصل شهادة الميلاد «محوسبة» وصورتين منها.
- نسخ من الهوية الوطنية للأب والأم.
- المؤهلات الدراسية للأب والأم.
- طباعة نموذج الطلب 2022-2023 بعد استكمال جميع البيانات وإرفاقه مع المستندات السابقة.
• يجب وضع جميع المستندات في ملف مغلف ووضع علامة عليها اسم الطفل.