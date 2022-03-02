إحالة أوراق متهم بحرق زوج شقيقته بسبب الميراث في الدقهلية إلى المفتي 

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة أوراق سائق بالمعاش متهم بقتل زوج شقيتقه «صهره» حرقًا إلى مفتي الجمهورية، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة اتهامات بالقتل العمد، وحددت جلسة الأول دور الانعقاد في مارس الجاري للنطق بالحكم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كلا من ‏المستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي، والمستشار هشام غيث‎.

الطبيب الشرعي يدلي بأقواله في القضية

وناقشت المحكمة اليوم الطبيب الشرعي حول أسباب حدوث الوفاة، ومدى إمكانية المجني عليه في الإدلاء بأقواله قبل وفاته، وما إذا كانت الحروق تؤدي إلى الوفاة وهو ما أكده الطبيب الشرعي.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهدة زوجة المجني عليه، وهي شقيقة المتهم، وأكدت قيام المتهم بتهديد زوجها وإلقائه من سطح المنزل قبل الحادث بيومين.

وأشارت إلى أنه يوم الحادث نزل زوجها إلى شقيقها بعد قيامه بقطع المياه عن الشقة، فضربه بقطعة حديدية، وأنه شاهدته ملقى على الأرض فذهبت لإعداد كوب ماء بسكر، وعند عودتها شاهدت زوجها يحترق والنار مشتعله فيه.

إحالة المتهم للجنايات بتهمة القتل العمد

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، سائقا بالمعاش إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحكمة المتهم بقتل زوج شقيقته عمدا مع سبق الإصرار و ضربة بأداة حديدية، وإشعال النيران به ، وذلك بعد خلاف شب بينهما بسبب قيام المتهم بقطع المياه والكهرباء عن المنزل لخلاف على الإرث.