موقع DW الألماني يختار أفضل 10 أماكن سياحية في مصر تستحق الزيارة

نشر موقع Deutsche Welle الألماني الشهير تقريرًا مصورًا، اختار خلاله أفضل عشرة أماكن سياحية في مصر، والتي تستحق الزيارة تحت عنوان «عشرة أسباب لزيارة مصر»، إذ جاء في المرتبة الأولى منطقة أهرامات الجيزة، مشيرا إلى أن تمثال أبو الهول الذي اعتبره أسطوريًا متواجدًا بشكل مهيب عند مدخل منطقة أهرامات الجيزة.

وفي المرتبة الثانية كان جبل موسي بسيناء، الذي يعد موقعًا مقدسًا في الأديان السماوية، إذ يوجد الجبل على ارتفاع 2،285 متر، وبالرغم من صعوبة الصعود إليه، إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته، تعوض الجهد المبذول في هذا الصعود.

دير سانت كاترين في المرتبة الثالثة

وأشار الموقع إلى دير سانت كاترين، الذي جاء في المرتبة الثالثة، إذ يقع عند سفح الجبل وهو من أقدم الأديرة، ويعد أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ورابعا كان هرم زوسر المُدرج الذي يعتبر أقدم مبنى حجري في العالم، ويعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979، ويقع في قلب جبانة سقارة.

وفي المرتبة الخامسة، جاء معبدي أبو سمبل اللذان يحظيان أيضًا بمكانة مميزة في اليونسكو، واللذان بناهما الملك رمسيس الثاني.

منطقة وادي الملوك في المرتبة السادسة

وجاءت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر في المرتبة السادسة، الذي ترجع تسميته إلى المقابر الملكية العديدة الموجودة به والتي من بينها مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، فيما جاء المتحف المصري بالتحرير سابعًا، والذي يضم العديد من القطع الأثرية.

وأشار التقرير، إلى أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيعرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، قريبًا.

وفي المرتبة الثامنة جاءت محمية رأس محمد، وهي مثالية للمسافرين المحبين للغطس والغوص، وتقع على ساحل البحر الأحمر وتضم عددًا من أكثر الشعاب المرجانية الملونة في العالم، وتزخر بالحياة البحرية الفريدة كما أنه يمكن مشاهدة الدلافين على طول ساحل البحر الأحمر.

البحر الأحمر.. أفضل الأماكن للغوص

تاسعا البحر الأحمر الذي يشتهر بمقوماته المتنوعة لقضاء الأجازات وعشاق الرياضات المائية والغوص، ويتميز بشواطئ طويلة ودرجات حرارة معتدلة على مدار العام علاوة على المدن والمنتجعات الساحلية التي تصطف على سواحله، ومن بين هذه المدن مدينة الغردقة، التي تزخر بالكثير من المطاعم والأنشطة السياحية المتنوعة التي يمكن الاستمتاع بها خلال قضاء فترة الإجازات بها.

وفي المرتبة العاشرة جاءت الأقصر الواقعة في جنوب مصر، التي تضم عددًا من أكثر المواقع الأثرية ثراء، من بينها معابد الكرنك ومعبد حتشبسوت، والاستمتاع بالرحلات النيلية، فضلا عن إمكانية القيام برحلات البالون الطائر التي تتيح الفرصة؛ للاستمتاع بمشاهدة الطبيعية الخلابة للأقصر من أعلى.