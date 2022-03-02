القاضي لقاتل صهره حرقا بالمنصورة: فكرت بالقتل وأنت تقرأ القرآن (فيديو)

كلمات قاسية وجهها المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، الدائر الرابعة، اليوم، إلى مسن يبلغ من العمر 67 عاما، بعد اتهامه بقتل زوج شقيقته حرقًا بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك قبل صدور القرار بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقًا.

القاضي: لا يعذب بالنار إلا رب النار

‎وقال المستشار بهاء المري للمتهم وهو داخل قفص الاتهام: «إللي قاتل صهره، مسك آفة الوصاية على الدين، فقتلت نفسا بالتحريق بغير حق، فلا يعذب بالنار إلا رب النار».

وتابع رئيس المحكمة كلماته: «انتفضت لسب الدين، فهدمت بنيان الله وهو الإنسان، ومن عجب أن فكرت في القتل وأنت تقرأ القرآن».

القاضي للمتهم: تركت المصحف وجئت شيئا نكرا

وواصل القاضي كلماته: «ألم يستوقفك قول الله تعالى (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، ولكنك تركت المصحف، وتدبرت خطتك وجئت شيئا نكرا».

وأضاف: «دعيت الزود عن الدين فأتيت ما نهى، فبئسما يأمرك به إيمانك».

‎واختتم القاضي كلماته قبل النطق بالقرار، قائلا: «إن المحكمة وقد اطمأنت إلى براءة أدلة الثبوت من كل عيب ونقاءها من أي شبهة ، فقد أجمع أعضاؤها على وجوب إعمال الفقرة الثانية بالمادة 381 إجراءات جنانية، لذلك قررت المحكمة إرسال أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في الحكم بالإعدام، وحددت للنطق بالحكم اليوم الأول من دور شهر مارس المقبل».

كانت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية اليوم، قررت إحالة أوراق سائق بالمعاش متهم بقتل زوج شقيقته حرقًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، ‏وعضوية كلا من ‏المستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي، والمستشار هشام غيث‎.كانت الجلسة السابقة.