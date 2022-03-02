وليد جنبلاط: متى تفرض عقوبات على إسرائيل كما يحدث مع روسيا؟

قارن السياسي اللبناني وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، بين العقوبات التي يجري فرضها اليوم، على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي يصفها الغرب بأنها «غزو»، وبين موقف المجتمع الدولي من إسرائيل المحتلة لفلسطين، قائلا: «متى ستنهال العقوبات على إسرائيل المحتلة لفلسطين كما تنهال اليوم على روسيا وبهذه السرعة».

جنبلاط: لا توجد وحدة مقاييس أو قيم عند الغرب المستعمر

واعتبر «جنبلاط»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه ليس هناك وحدة مقاييس وقيم عند الغرب المستعمر تاريخيا، وأن «المؤسسات الدولية كذبة كبرى».

وأضاف: «لا قيمة للمحكمة الدولية أو غيرها من المؤسسات»، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وليد جنبلاط يتضامن مع الشعب الأوكراني

وكان وليد جنبلاط، قد أرسل برقية إلى سفير أوكرانيا في لبنان، إيجور أوستاش، عبر فيها عن التضامن مع الشعب الأوكراني.

وفي المقابل، تلقى «جنبلاط» رسالة من السفير الأوكراني، أعرب فيها عن «الاحترام الكبير لشخصية جنبلاط، ومساهمته في تاريخ لبنان».

وكانت روسيا، قد بدأت عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، الخميس الماضي، بهدف نزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادتها وتقديم قادتها للعدالة على ما وصفته بأنه «جرائم عنصرية ارتكبوها»، وهو ما قابله الولايات المتحدة والغرب بموجة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية.