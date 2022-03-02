إصابة 3 مرممين باختناق استنشقوا مادة مجهولة بمعبد دندرة

أصيب 3 مرممين أثريين بالاختناق، عقب استنشاقهم مادة كيميائية غير معلومة، أثناء أداء عملهم في معبد دندرة، بمحافظة قنا، قبل قليل، حيث جرى إخطار السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أعمال ترميم بجدران وسقف معبد دندرة

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة قنا إخطاراً، اليوم الأربعاء، بإصابة 3 مرممين أثريين بحالات اختناق، أثناء أداء عملهم في معبد دندرة، الذي يشهد أعمال تطوير وترميم، لإزالة «السناج» من أسقف وجدران المعبد.

نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام

وتبين إصابة كل من «حسناء محمد محمود»، 25 سنة، و«مروة حمادة أحمد»، 25 سنة، و«معاذ أيمن عباس»، 23 سنة، بحالات اختناق نتيجة عن استنشاق مادة كيميائية غير معروفة، أثناء عملهم في معبد دندرة، وتم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قنا العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.