الأعلى للآثار: افتتاح سراديب معبد دندرة بعد ترميمها وإزالة الرمال الكثيفة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن السراديب المعلن افتتاحها موجودة في معبد دندرة الذي يعتبر أجمل معبد مصري بني في العصر اليوناني، موضحا أن العيد القومي لمحافظة قنا في 3 مارس وتقيم وزارة الثقافة مهرجانا سنويا يسمى مهرجان دندرة الفني بحضور نخبة من الفنانين.

فريق مصري نجح في ترميم السراديب بشكل يسمح زياراتها

وأوضح «وزيري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» للإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية DMC، أن فريقا من المرممين المصرين أزال التكيسات الرميلة بالمعبد ببعض السراديب والغرف الداخلية وقدس الأقداس الخاص بالمعبد، مشيرا إلى أن السراديب أسفل معبد دندرة كان من الصعب زيارتها بسبب الرمال الكثيفة، ولكن تمكن الفريق المصري من ترميم السراديب بشكل يسمح بزيارتها.

حفلات فنية لهاني شاكر وعلى الحجار ومدحت صالح بالصعيد

وكشف وزيري عن مفاجأة تعدها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الثقافة والجهات المعنية، فالمهرجان لن يقام في المنيا فقط، وإنما سيقام مهرجان بعده بأسبوع في سوهاج تحت اسم مهرجان أبيدوس، يتضمن عروضا فنية بما يمثل صحوة سياحية وثقافية غير معتادة، وبما يؤكد اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن مهرجان دندرة بالمنيا ومهرجان أبيدوس بسوهاج، سيشارك بهما نخبة من الفنانين منهم هاني شاكر ومدحت صالح وعلى الحجار وبعض الفنانين الآخرين.