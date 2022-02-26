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أسعار اللحوم اليوم السبت 26 فبراير في الأسواق المصرية

كتب:

منى سعيد
09:07 م | السبت 26 فبراير 2022
أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم اليوم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث قطاع عريض من الشعب المصري عن أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة على موائد المصريين خلال وجبة الإفطار، باعتبارها من أهم الأكلات الغنية بالبروتين اللازم لبناء جسم الإنسان، كما أنه يسهل تخزينها لفترات طويلة.

وفي هذا الصدد، وللمهتمين من المواطنين، يقدم لكم موقع جريدة «الوطن» أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق 26 فبراير في الأسواق المحلية، سواء المجمدة أو اللحوم البلدي، في السطور التالية:

أسعار اللحوم اليوم

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي اليوم السبت ما بين 130 إلى 170 جنيهًا، وجاءت تفاصيل الأسعار كالتالي:

وصل سعر الكيلو جرام من اللحم البلدي الكندوز نحو 170 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو من لحم الضأن ما بين 140 إلى 160 جنيهًا.

واستقر سعر اللحم الجملي عند 110 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجلت الكبدة البلدي نحو 130 جنيهًا.

والكبدة الضأن 140 جنيهًا.

الكلاوي والقلوب نحو 150 جنيهًا للكيلوجرام.

السجق البلدي نحو 160 جنيهًا للكيلوجرام.

عرق التربيانكو حوالي 170 جنيهًا للكيلوجرام.

الاستيك نحو 140 جنيهًا للكيلوجرام.

الموزة الكندوز نحو 150 جنيهًا للكيلوجرام.

الكيلوجرام من اللحم المفروم نحو 130 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة في السوق

وجاءت أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة منخفضة مقارنة بأسعار البلدي، في الأسواق المحلية، وسجلت ما  65 إلى 110 جنيهات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الكيلوجرام من اللحم السوداني نحو 65 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلوجرام من اللحم السوداني الممتاز نحو 70 جنيهًا

سعر الكيلوجرام مكعبات لحم بقري مستورد نحو 90 جنيهًا.

سعر الكيلوجرام لحم مفروم مستورد ما بين 70 إلى 100 جنيه.

سجق بقري مستورد نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام.

كفتة بقري نحو 65 جنيهًا للكيلوجرام.

برجر مستورد 70 جنيهًا للكيلوجرام.

شرائح لحم مستورد، ما بين 85 إلى 110 جنيهات للكيلوجرام.

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