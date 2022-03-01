أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية.. تبدأ من 120 جنيها

مع اقتراب شهر شعبان المبارك، الذي يفضل الصيام فيه، ازدادت معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار اللحوم اليوم، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة خلال وجبة الإفطار، إذ أنها غنية بالبروتين الهام للأطفال والبالغين أيضا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من مارس 2022، وفق لجولة على عدد من محلات الجزارة في منطقة الدقي، ومواقع الرسمية للمحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

واستقرت أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة، لتتراوح ما بين 120 إلى 170 جنيهًا، إذ وصل سعر اللحم البلدي الكندوز نحو 170 جنيهًا، بينما الضأن ما بين 140 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي عند 110 جنيهات، والكبدة البلدي نحو 130 جنيهًا، السجق البلدي نحو 160 جنيهًا، الموزة الكندوز نحو 150 جنيهًا، والكيلوجرام من اللحم المفروم نحو 130 جنيهًا.

أسعار اللحوم في المحلات التجارية الكبرى

وجاءت أسعار اللحوم للكيلو جرام الواحد، بمختلف أنواعها في المحلات التجارية، كالآتي:

لحم بقري مفروم بلدي بسعر 144 جنيهًا.

لحم مفروم قليل الدسم 144 جنيهًا.

مكعبات بقري بلدي بسعر 154 جنيهًا.

مكعبات لحم بقري مستورد قليل الدسم بسعر 145 جنيهًا.

سجق لحم بقري 125 جنيهًا.

موزة بقري مستوردة 146 جنيهًا.

روست بيف بلدي 170 جنيهًا.

مكعبات لحم بقري بلدي قليل الدسم 191 جنيهًا.

سجق بقري قليل الدسم 140 جنيهًا.

موزة بقري بلدي 185 جنيهًا.

كتف ضاني بلدي 172 جنيهًا.

اسكالوب بقري بلدي 170 جنيهًا.

انتركوت بقري بلدي 190 جنيهًا.

مكعبات لحم ضأني بلدي 145 جنيهًا.

ستيك ريب أي بلدي 190 جنيهًا.

كفتة بلدي 125 جنيهًا.

رقبة بلدي 160 جنيهًا.

برجر لحم بقري 125 جنيهًا.

عرق فلتو بلدي 206 جنيهات.

فخدة ضاني بلدي 173 جنيهًا.

كبد وكلاوي وقلب بقري بلدي 166 جنيهًا.

ريش ضاني بلدي 185 جنيهًا.