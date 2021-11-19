غلق وتشميع 15 مركز دروس خصوصية في أحياء الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من غلق وتشميع 15 مركزا للدروس الخصوصية، بأحياء ومراكز المحافظة، خلال حملات مكبرة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والعمرانية وشمال ومراكز أوسيم والحوامدية ومنشأة القناطر وأبو النمرس، وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها، لما لها من أضرار بالغة على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية المخالف وقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصه.

تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية

وأشارت محافظة الجيزة في بيان اليوم، أن المراكز التي تم غلقها شملت تشميع 4 سنتر للدروس الخصوصية بمدينة الحوامدية بشارع مسجد الرضا متفرع من شارع النزهة، والآخر بشارع أحمد موسى الجزار متفرع من طراد النيل، والثالث باسم vip بعمارة الأربعين متفرع من طريق مصر أسيوط والرابع بشارع سعد زغلول.

وأوضحت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بغلق عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية وتم مصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، لافتا إلى قيام مركز أوسيم بغلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بقرية سقيل وبشارع الحرية ببشتيل، بالإضافة إلى غلق وتشميع سنتر بشارع المركز بمركز ومدينة أبو النمرس.

غلق مراكز دروس في مناطق متفرقة من الهرم

ونوهت إلى قيام حي جنوب الجيزة بغلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بشارع خفرع متفرع من ميدان الجيزة وشارع مدكور المتفرع من الساحه الشعبية إلى جانب قيام حي العمرانية بغلق سنتر كائن بأعلى نفق نصر الدين، إضافة إلى قيام حي الهرم بغلق وتشميع 2 سنتر بقطاع منشأه البكاري بشارع الصفا والمروة بالطوابق في فيصل وشارع نبيل طه، وغلق وتشميع سنتر بشارع محمد عبده بمنطقه أرض الجمعية بحي شمال الجيزة.