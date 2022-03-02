عبدالله نبيل: الانتهاء من تصوير مسلسل «فاتن أمل حرب» أول أبريل

قال الفنان عبد الله نبيل، إن عمله الدرامي المقبل في شهر رمضان المبارك 2022، سيحمل اسم مسلسل «فاتن أمل حرب»، من إخراج ماندو العدل، موضحا أنه سينتهي من تصويره بداية شهر أبريل المقبل، بحسب الخطة الموضوعة، وذلك حتى لا يضطر القائمين على العمل تصويره، أو العمل عليه خلال شهر رمضان.

وأضاف «نبيل» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الغد»، أن العمل الدرامي سيشارك فيه كل من الفنانة نيلي كريم، وهالة صدقي، وفادية عبد الغني، والفنان شريف سلامة، وجميعهم قد أتموا تصوير الحلقات الأولى من المسلسل المقبل ليعرض خلال شهر رمضان.

دور نيلي كريم في مسلسل «فاتن أمل حرب»

وأوضح أن الفنانة نيلي كريم تشارك في العمل الدرامي الجديد، تجسيدا لدور «أم مطلقة»، تدخل طيلة حلقات المسلسل في صراعات مع حماتها على حضانة طفلتيها وذلك عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، مشيرا إلى أن الفنانة نيلي كريم تجاوزت الكثير من الصعوبات التي قد واجهتها خلال تصوير العمل، الأمر الذي أدى إلى توقف التصوير عده مرات.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حرب»

مسلسل «فاتن أمل حرب»، من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل، ويلعب دور البطولة فيه الفنانة نيللي كريم وشريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، خالد سرحان، هالة صدقي، فيما تدور أحداثه حول أضرار الغيرة الزوجية على المنزل.

جدير بالذكر، أن الملامح الأولية الخاصة مسلسلات رمضان 2022 قد بدأت بالظهور، بعدما أعلنت المنصات التليفزيونية عدد كبير من برومو المسلسلات الدرامية والنجوم المشاركين فيها للعرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وشاركت الفنانة نيللي كريم خلال موسم الدرامي السابق في شهر رمضان بمسلسل «ضد الكسر»، إذ شاركها البطولة الفنان محمد فراج، ومصطفى درويش، ولقاء الخميسي، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة سينرجي والعدل جروب.