مي عبد الحميد: 380 ألف أسرة مستفيدة من التمويل العقاري

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الإسكان الاجتماعي هو أداة إيقاف النمو العشوائي للمناطق السكنية في ظل عمل الدولة المستمر لتلبية مطالب الناس من الإسكان، مبينة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم افتتاح مناطق سكنية جديدة بديلا عن المناطق العشوائية، مؤكدة الانتهاء من 85% من الأماكن الخطرة والعشوائية ويتبقى فقط 15%.

تنفيذ أكثر من 500 ألف وحدة سكانية لمتوسطي الدخل

وأوضحت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، الانتهاء من تنفيذ أكثر من 500 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل وسيتم تسليم نحو 500 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة من أجل توفير سكن لكل الأشخاص الباحثين عن الزواج، لافتة إلى أن الأشخاص الذين لا يملكون شققا يمكنهم تملك الشقق الجديدة خاصة الأسرة محدودة الدخل بمتوسط دخل الأعزب 4500 جنيه والأسرة 6000 جنيه.

380 ألف أسرة مستفيدة من التمويل العقاري

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك 380 ألف أسرة استفادت من التمويل العقاري الذي وفرته الدولة مؤخرا بإجمالي مليون ونص شخص مستفيد وسيتم تسليم 150 ألف وحدة إضافية لحاجزي الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في إطار حل الدولة لملف الإسكان الشائك طوال 40 سنة.

وتابعت: «من أجل حاجة تليق بالإنسان المصري وكرامته إحنا عاوزين حل لمشكلة العشوائية دي من خلال وجود شروط سداد مناسبة وسكن متكامل في مدارس وشغل وحضانات وكنيسة ومسجد وكل حاجة، إحنا خسرنا مساحات زراعية كبيرة والدولة لن تسمح بحدوث هذا الأمر مرة أخرى».

واختتمت: «إحنا بنبي على الأراضي الصحراوية أهو مش في الأماكن الزراعية، وبنبي برضه في الأراضي بس متكنش التعدي على الأراضي الزراعية وهنبني 500 ألف وحدة في عواصم المحافظات وتبع الأوقاف بعدما وجه الرئيس إن كل جهات الدولة تتيح الأراضي في مختلف المحافظات».