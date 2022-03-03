«الأمن والتعاون»: مقتل ضابط في بعثة المراقبة بقصف على خاركيف

أعلنت منظمة «الأمن والتعاون» في أوروبا مقتل ضابط في بعثة المراقبة الخاصة بقصف على مدينة «خاركيف» الاوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال رئيس بلدية «ماريوبول» فاديم بويتشينكو، إنه لا توجد أي بنى تحتية عسكرية في المدينة لاستهدافها، مشيرا إلى استهداف القوات الروسية للميناء ومنع مغادرة المدنيين.

بويتشينكو: القصف الروسي ترك المدينة بلا ماء أو كهرباء

وأوضح بويتشينكو، أن القصف الروسي ترك المدينة بلا ماء أو كهرباء، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تفعل كل ما يمكن لمنع خروج المدنيين من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.