موظفو «جازبروم» و«روس نفط» الروسيتين في مرمى عقوبات كندا

قررت كندا إضافة أسماء 10 موظفين رئيسيين في شركتي «جازبروم» و«روس نفط» الروسيتين، إلى قائمة عقوبات «أوتاوا» المفروضة على روسيا، على خلفية عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، إن العقوبات تهدف إلى ممارسة ضغط إضافي على موسكو.

وكانت «لندن» أعربت عن انفتاح بريطانيا على تخفيف العقوبات إذا أوقفت روسيا عدوانها.

فيتش: شدة العقوبات تزيد من تهديد استقرار اقتصاد روسيا

وفي بيان سابق، لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، قالت مؤسسة التصنيف، إن شدة العقوبات المفروضة على روسيا، تزيد من المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي لـ البلاد، وقد تقوض قدرة موسكو على سداد الدين الخارجي.

من جانبها، أوضحت مصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، أن شركة «نتفليكس» الأمريكية المتخصصة في تقديم الخدمات الإعلامية والإنتاج، أن الشسركة، علقت كل مشاريعها في روسيا.

وكان وزير الأمن الوطني الأوكراني، هدد في وقت سابق، ضمنا باستهداف روسيا وعدم اكتفاء بلاده بالدفاع، فيما جدد مسؤولون أوكرانيون، التأكيد على سيطرة القوات الروسية على مدينة «خيرسون»، فيما أشارت إدارة العاصمة «كييف»، إلى غارات روسية جديدة تستهدف المدينة.

وكانت منظمة «الأمن والتعاون» في أوروبا، أعلنت في وقت سابق، أن إحدى مراقباتها الأوكرانيات تدعى «مارينا فينينا» قتلت، امس الأول الثلاثاء في «خاركيف» جراء قصف روسي، وفقا لما ذكرتهشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس أوكرانيا، فولديمير زيلينسكي، إن على كل محتل، معرفة أنه سيواجه مقاومة شرسة من الأوكرانيين، مشيرا إلى الانفتاح على محادثات أمنية مع موسكو لكن يجب خفض التصعيد

وكانت مجلة «فوربس»، قالت في وقت سابق، إن السلطات في «هامبورج» الأمانية، صادرت يخت يحمل اسم «ديلبار»، يقدر سعره بنحو 600 مليون دولار ، مملوك لـ رجل الأعمال الروسي «عليشير عثمانوف».

الدفاع الأمريكية: واشنطن قادرة على حماية نفسها وشركائها

بدوره، أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا من شأنه أن يؤدي إلى الحرب مع روسيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريح لقناة «إن بي سي» الأمريكية، أنه على قناعة بأن بلاده قادرة على حماية نفسها وشركائها، مشيرًا إلى أن التصريحات عن استخدام السلاح النووي خطيرة.

وفي بيان، سابق لـ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال المسؤول الأمريكي، إنه يجب حساب روسيا على أفعالها، وستثبت الولايات المتحدة والحلفاء أن الحرية تنتصر دائما على الطغيان.

موسكو تشكل مركز عمليات لتقديم المساعدات في دونيتسك ولوجانسك

وشكلت موسكو، مركز عمليات مشترك لتقديم المساعدات للسكان في مناطق خاضعة لسيطرتها في كل من «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، فيما وجهت لجنة التحقيقات الروسية، بتوثيق ضلوع مرتزقة أجانب في الجرائم على الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن دول أوروبا وواشنطن تهدفان إلى عالم أحادي القطب وهيمنة في هياكل منظمة «الأمم المتحدة».