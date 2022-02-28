«التعليم»: إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال ساعات

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك بعد الانتهاء من ملء استمارات الطلاب للامتحانات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة القائمين على العملية الامتحانية، موضحة أنه لا يوجد أي ما يستدعي لتأجيل الامتحانات، بسبب متحور أوميكرون.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 يوم 11 يونيو

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد يوم السبت الموافق 11 يونيو المقبل، موضحا أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد الامتحانات، في ظل انتشار متحور أوميكرون، وأن جميع اللجان الامتحانية ستكون معقمة ومطهرة تماما، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

قريبا.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن كيفية عقد الامتحانات سواء ورقية أو إلكترونية، وعن تواجد الأسئلة المقالية في الامتحانات من عدمها، علاوة على الإفصاح عن خطة الوزارة لحماية الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، إضافة إلى التنبيه على جميع الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية أثناء الامتحانات، وعدم نزعها، لعدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لضبط الطلاب الغشاشين

وأوضح المصدر، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، مثلما حدث العام الماضي، لضبط جميع الطلاب الغشاشين، وسيتم تحويل أي طالب غشاش إلى النيابة العامة وحرمانه من الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة قادرة على عقد الامتحانات في جو هادئ ومناسب لجموع الطلاب، وأنه سيتم تأجيل الامتحانات لأي طالب يكون مصابا بفيروس كورونا، إلى الدور الثاني بكامل الدرجات، شريطة تقديم الطالب مستند طبي رسمي يثبت إصابته بفيروس كورونا وقت عقد الامتحانات.