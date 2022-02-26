الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون يهاجمون منازل المدنيين بالصواريخ

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القوميين الأوكرانيين بمهاجمة مناطق بمدينة ستاروبيلسك السكنية الأوكرانية بأنظمة صواريخ غراد، مشيرة إلى أن هناك مدنيون قتلوا، وأن أوكرانيا تخطط لمثل هذه الضربات في كراماتورسك وسلافيانسك.

الدفاع الروسية: مدنيون سقطوا جراء ضربات صاروخية للقوميين الأوكرانيين

وأضاف الدفاع الروسية، في بيان: في الساعة 10:30 من يوم 26 فبراير، هاجم القوميون الأوكرانيون المناطق السكنية في مدينة ستاروبيلسك بأنظمة إطلاق صواريخ غراد. ونتيجة لذلك، اندلع حريق في المدينة، وتسبب في تدمير المباني السكنية، وسقوط قتلى من المدنيين، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: وزارة الدفاع الروسية لديها بيانات موثوقة تفيد بأن مثل هذه الاستفزازات من قبل القوميين الأوكرانيين مخطط لها في مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك.

الجيش الروسي: نتخذ كافة الإجراءات لإنقاذ أرواح المدنيين

وذكر البيان أن القوات المسلحة الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات لإنقاذ أرواح المدنيين.

وتتهم روسيا من تصفهم بالقوميون الأوكرانيين بالتعصب وممارسة سياسية عنصرية ضد الأوكرانيين الذين يتحدثون الروسية، هذا فضلا عن تبعيتهم للولايات المتحدة والغرب.