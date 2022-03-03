خبير: دول كبرى أعادت بناء نفسها من المخلفات بعد الحرب العالمية الثانية

علّق الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، على إصدار مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات، لتنظيم عمليات الجمع والرسوم التي سيتم تحصيلها بشكل تدريجي على فواتير الكهرباء،

وقال عرفة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنّ القانون أفضل القوانين ذات الصلة في تاريخ مصر، فريد من نوعه ويحمي المظهر الحضاري لمصر ويحافظ على صحة المواطنين ويحقق التوازن.

50 مليون طن مخلفات في 27 محافظة

وأضاف خبير التنمية المحلية، أنّه طبقا للقانون الصادر من نقابة المهندسين، فهناك 50 مليون طن مخلفات في 27 محافظة، بينها 44% مخلفات بناء وهدم لم يتم الاستفادة بها نهائيا، موضحا أنّه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أعادت الدول الكبرى بناء نفسها عن طريق الاستفادة من المخلفات.

مصر تعيش طفرة كبيرة

وتابع عرفة، أنّ مصر تعيش طفرة كبيرة في هذا الملف، إذ توجد مخلفات زراعية وصناعية وصحية كثيرة، وتعمل على الاستفادة منها: «الدول الأخرى تستفيد من هذا الكنز عبر الحصول على المخلفات من الدول العربية والشرق الأوسطية وتعيد تصديرها مرة أخرى إليها في مواد مصنعة».

القرار الوزاري

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار 722 رقم لسنة 2022 بإصدار الائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسة 2020.