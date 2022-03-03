سعر جديد لحديد التسليح اليوم في السوق المحلية.. 14900 جنيه للطن

سجّل سعر طن حديد التسليح، اليوم، في مصر استقرارا سعريًا في عدد من الشركات المنتجة، عقب ارتفاعه بقيمة 150 جنيها للطن بداية الشهر الجاري، مدفوعا بزيادة أسعار خام البليت عالميًا، أحد أهم المحركات الرئيسية للاتجاه التصاعدي في الأسعار .

وأعلنت شركات الحديد، أمس الأول، عبر رسائل نصية قصيرة للتجار والوكلاء عن سعر جديد لطن الحديد بعد استقرار دام نحو شهرين.

وتراوح سعر طن حديد التسليح بين 15300 و14900 جنيه، وتستورد مصر 60% من المواد الخام والخردة من الخارج، وخاصة خام البليت، وتعد أهم الدول المصدرة لـ البليت هي: « تركيا، أوكرانيا، والصين»، بحسب الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وكشف أحمد الزيني رئيس الشعبة، عن تحريك سعر طن الحديد على خلفية ارتفاع أسعار البليت الذي تعتمد عليه صناعة الحديد في مصر.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز بسعر 15300 جنيه مقابل 15150 جنيها أمس.

- حديد المصريين بسعر 15200جنيه.

- حديد بشاي بسعر 15250 جنيها.

- حديد سرحان بـ14900 جنيه.

- حديد المراكبي بسعر 14900 جنيه.

- حديد الكومي بسعر 14900 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 14900جنيه.

- يباع حديد العشري بسعر 14900جنيه

- يباع حديد مصر ستيل بسعر 14900جنيه .

ويباع طن الحديد في مصر بهذه الأسعار وفق شروط من أهمها ألا تقل الكميات عن 30 طنا والسداد الفوري أو قصير الأجل وهذه الأسعار شاملة النقل.

أسعار خامات الحديد عالميًا

- يباع خام الحديد بسعر 144.5 دولارا.

- يباع فحم الكوك بسعر 458 دولارا.

- يباع خردة الصلب بسعر 522 دولارا.

- يباع حديد التسليح 780 دولارا.

- تباع لفائف الأسلاك بسعر 805 دولارا.

- المسطحات تباع بسعر 830 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 10061.50 دولارا.

- يباع الألومنيوم بسعر3478.00 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2409.00 دولار.