سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-3-2022 في مصر

يبحث المواطنون عن سعر الدينار الكويتي عبر محركات البحث لمعرفة سعر العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، كونها من أعلى العملات قيمة في العالم، إذ سجل سعر الدينار الكويتي 51.59 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

وفي إطار اهتمام المواطنين المغتربين وغيرهم بمعرفة قيمة العملات المختلفة، نستعرض في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، لليوم الجمعة، في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي والبنك التجاري الدولي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لكل بنك، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 51.59 للشراء، وسعر 52.04 للبيع، وبلغ الدينار الكويتي سعر 51.68 جنيه للشراء، مقابل 52.03 جنيه للبيع في بنك SAIB.

فيما وصل سعر الدينار الكويتي 48.46 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسعر 49.65 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما سجلت العملة الكويتية نحو 49.61 جنيه للشراء، 51.92 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ الدينار الكويتي سعر 47.45 جنيه للشراء، مقابل 51.97 جنيه للبيع في المصرف المتحد، ووصل الدينار الكويتي سعر 49.74 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك

وسجل الدولار سعر 15.76 جنيه، مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، ووصل سعر الدولار في البنك المركزي 15.77 جنيه، مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما بلغ سعر 15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.