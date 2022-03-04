حظك اليوم برج السرطان الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبدأ برج السرطان من مواليد 22 يونيو حتى يوم 22 يوليو، وهو في بداية وقت الصيف ويرمز له بسرطان النهر داخل قوقعته، والكوكب المسيطر في البرج هو القمر، وذلك وفق كتاب فلسفة الأبراج وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، ومن أبرز مشاهير البرج الفنان أحمد السعدني والفنانة شيرين رضا، والمغني الراحل عبدالحليم حافظ، والأديب طه حسين، والرسام ليوناردو دافنشي.

حظك اليوم مولود برج السرطان على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج السرطان بضرورة اتخاذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي، حيث إن القمر معاكس في منزل العمل لذا عليك أن تتمهل وتفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار خاص بك، في عملك، حيث إن القرارات غير المدروسة، تتسبب في دخولك بمشكلات عديدة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لموالي برج السرطان الجمعة الموافق 4 مارس.

حظك اليوم مولود برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بأن تكون أكثر هدوءًا وصبرًا في التعامل مع المشكلات التي تواجهك، حيث إن الوضع الفلكي قد يتسبب لك اليوم في تقلبات مزاجية، وقد يؤثر ذلك على التوافق بينك وبين من تحب ويحدث مشكلات كبيرة بسبب عدم التفاهم، لذا عليك أن تتريث في التعامل وتتجنب المشكلات التي قد تجعلك غير سعيد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان اليوم الجمعة الموافق 4 مارس.