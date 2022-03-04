حظك اليوم برج الأسد الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الأسد يبدأ من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، والفصل الخاص بالبرج يحل في وقت الصيف الشديد، ورمز البرج هو أسد شامخ ظاهر في نور الشمس، وهو يتوافق مع الأبراج النارية والهوائية، والمعدن المفضل له الذهب، ومن أبرز أحلامه أن يكون مشهورًا ويعرفه عدد كبير من الأشخاص، وتكمن قوته في الشعور بالتفاؤل.

مواصفات برج الأسد

وأبرز مميزات برج الأسد الكرم الشديد تجاه الغير، والولاء لمن يحب فهو شديد الولاء لأصدقائه وأحبائه ويدافع عنهم بشكل مستميت، ويرفض أن يقول أحد شيئًا عليه، كما أنه يتميز بروح القيادة العالية فهو يستطيع أن يكون قائدًا ناجحًا في أي فريق عمل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتنصح خبيرة الفلك مواليد برج الأسد بعقد اجتماعات مهمة مع من زملائك في العمل حيث إن الظروف تساعدك في النجاح وتحقيق ما تريد اليوم، فالقمر يدعمك في منزل الحظ، لذا فإن السعي بشكل جيد اليوم يجعلك تصل لأعلى المناصب في حياتك العملية، وتحقق ما تريد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبًا للإصلاح و قضاء أوقات سعيدة مع من تحب، لذا عليك استغلال الظروف لحل الخلافات مع أصدقائك وأحبائك، حيث إن الوضع الفلكي يدفعك لذلك، لكي تقضي أوقات مبهجة وسعيدة مع أحبائك ويكون وقت مناسب لصفاء النفس والشعور بالسعادة من خلال العتاب والإفصاح عن كل ما يزعجك.