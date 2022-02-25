متسابقون يبهرون لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية جانا الهوى «فيديو»

قدم عدد من المتسابقين في برنامج «الدوم»، وهم: أميرة الشاذلي ومصطفى ياسين ودنيا السادات وحازم عماد، أداءً رائعًا في أغنية «جانا الهوى»، أمام أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الفنانة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والمايسترو نادر عباسي، وأبهروا لجنة التحكيم.

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم، من الذكور والإناث، بين 16 و28 عامًا، للتمثيل والغناء، وفي التقديم الإعلامي من 21 إلى 28 عامًا، والمشتركون من جميع المحافظات، وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة، وليس بأسبقية الحضور، وأجريت اختبارات للاختيار من بين 15 ألف مشترك، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يقيموا في القاهرة.