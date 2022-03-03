إصابة 3 فتيات دهساً أثناء مسابقة بالدراجات على طريق الفيوم

خرجت 3 فتيات من منزلهن، ثم استأجرن 3 دراجات هوائية، ليقودنها على طريق القاهرة – الفيوم، في مسابقة بينهن بالدراجات، أملاً في قضاء وقت سعيد، إلا أنّ رحلتهن انتهت نهاية مأساوية، بعدما صدمتهن سيارة يقودها سائقها بسرعة جنونية، خلال تسابقهن على الطريق، لتسقط الفتيات من فوق الدرجات أرضاً، ويتعرضن للإصابة بإصابات متنوعة، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وهرع الجميع لمساعدتهن، كما جرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهن إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بدهس 3 فتيات تحت عجلات سيارة مسرعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و3 فتيات، تقودن 3 دراجات هوائية على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي، بعد مقابر قرية «الإعلام»، وقبل قرية «الكعابي»، باتجاه القاهرة، في نطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، هرع ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس المباحث، إلى مكان حادث تصادم سيارة بـ3 دراجات هوائية، وتبينّ إصابة كل من «دينا عويس علي»، 17 سنة، و«ساندي محمد لبيب»، 19 سنة، و«أميرة محمد رجب»، 18 سنة، وتنوعت إصاباتهن بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل الفتيات المصابات لمستشفى الفيوم

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف، التي هرعت إلى موقع الحادث على الفور، ونقلت الفتيات الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.