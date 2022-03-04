حظك اليوم برج العقرب الجمعة 4-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قدرته العالية على التركيز على جوانب الأمور تجعل من مولود برج العقرب شخصية ناجحة ومتألقة دائما، إذ أنهم يستثمرون أوقاتهم لتحقيق أهدافهم، كما أنه لديه شخصية شجاعة بشكل كبير.

ويحرص مولود برج العقرب، دائما على مواجهة التحديات، فهو شخصية مخلصة كثيرا وطموحة، لديها الكثير من الولاء ويقدرون الأمانة والثقة بالأشخاص المحيطين بهم، ويحبون الأجواء التنافسية، ما يجعلهم يحرصون على تحقيق أهدافهم.

ويعد مولود برج العقرب من أكثر الشخصيات غموضا، فهي لا يتيح للمحيطين به الطلاع على أي من أسرار حياته على الإطلاق، الأمر الذي يجعله يثق بشدة في نفسه، كما أنه يتمتع بإجراء المغامرات بمفرده. ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

يساعدك تواجد القمر في برج العقرب اليوم، على أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم برج القعرب على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تكسب إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

عيوب برج العقرب

تعد الغيرة من الاشخاص الآخرين من أبرز عيوب برج العقرب، كما أنه يميل إلى حب الملك، ويحرص على قضاء حوائجه بالكتمان، ما يجعل المحيطين به يعتقدونه شخصية غامضة، كما أنه لديه حب السيطرة، ولا يتراجع عن الانتقام من الأشخاص الذين قاموا بإيذائه.