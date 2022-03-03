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محمود مسلم

روسيا: وقف محتمل لإطلاق النار حول الممرات الإنسانية للمدنيين

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سحر المكاوى
08:24 م | الخميس 03 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن الوفد الروسي المفاوض، الاتفاق مع المفاوض الأوكراني، على وقف محتمل لإطلاق النار حول الممرات الإنسانية للمدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف الوفد الروسي المفاوض، أنه تم الاتفاق على دعم ممرات إنسانية للمدنيين، منوها إلى أنه تم مناقشة التنظيم السياسي المستقبلي للنزاع.

روسيا: ناقشنا القضايا العسكرية والإنسانية خلال المحادثات

وتابع الوفد الروسي المفاوض، أنه تم مناقشة القضايا العسكرية والإنسانية خلال المحادثات.

وقبل قليل، قال مفاوض أوكراني، إن موسكو وكييف، اتفقتا على عقد جولة ثالثة من المحادثات قريبا.

  

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بقلم سحر المكاوى