تقرير بريطانى: جيش روسيا يتقدم ببطء فى أوكرانيا

ذكر تقرير للمخابرات العسكرية البريطانية أن تقدم الجيش الروسى فى العاصمة الأوكرانية «كييف» ضئيل وبطىء، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على «خاركيف» والعديد من المدن الأخرى رغم القصف الشديد، وذلك بعد يوم من إعلان «موسكو» أنها استولت على ميناء «خيرسون» على البحر الأسود، بحسب وكالة «رويترز» أمس. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن التقدم الروسى فى «كييف» تأخر بسبب المقاومة الأوكرانية القوية، وبعض المشكلات الميكانيكية الخاصة بالآليات الروسية، فيما لا تزال القوات الروسية على بعد أكثر من 30 كم من وسط المدينة، ونقلت صحيفة «الجارديان» عن التقرير أن مدن «خاركيف» و«تشيرنيهيف» و«ماريوبول»، لا تزال فى أيدى الأوكرانيين، رغم القصف الروسى العنيف.

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى أحدث مقطع فيديو له أمس، إن خطوط الدفاع الأوكرانية صامدة فى وجه الهجوم الروسى، مؤكداً أن القصف الروسى لأوكرانيا لم يتوقف. وقال «زيلينسكى»: «ليس لدينا ما نخسره سوى حريتنا»، مضيفاً أن أوكرانيا تتلقى إمدادات أسلحة يومية من حلفائها الدوليين. وأضاف أن أوكرانيا أثبتت النجاح فى مقاومة خطة «موسكو» الأولية للمطالبة بانتصار سريع من خلال هجوم برى. وطالب روسيا بدراسة كلمة «تعويضات» لأن «كييف» ستطالبها بتعويض كل ما دمرته فى هجومها.