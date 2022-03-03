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سبوتنيك: «الإنتربول» رفض طلب أوكرانيا بتعليق عضوية روسيا

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خالد عبد الرسول
10:10 م | الخميس 03 مارس 2022
الإنتربول يرفض طلب تعليق عضوية روسيا

الإنتربول يرفض طلب تعليق عضوية روسيا

رفضت الأمانة العامة الإنتربول طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة الدولية على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لطلب تعليق عضوية روسيا، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

الأمانة العامة للإنتربول: الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على العضوية

وقال متحدث باسم الأمانة العامة للإنتربول لصحيفة جارديان: إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية.

وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

وجاء طلب أوكرانيا استبعاد روسيا من الانتربول، على خلفية العملية العسكرية  الروسية في أوكرانيا التي بدأت الخميس الماضي ودخلت يومها الثامن، بهدف نزع سلاح أوكرانيا وتقديم قادتها للعدالة، حسبما ذكرت الخارجية الروسية.

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