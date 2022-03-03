المستشار الألماني: هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن العقوبات المتفق عليها ضد روسيا، أظهرت تأثيرها في مرحلة مبكرة، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضاف المستشار الألماني أنه من المهم للغاية منع نشوب صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، قائلا إن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار للمساعدة في تهدئة الوضع في أوكرانيا.

ماكرون: سأواصل جهودي بشأن حل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدوره: سأواصل جهودي واتصالاتي، ويجب أن نتجنب الأسوأ، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»

وأشار ماكرون إلى أنه من الضروري الحفاظ على الحوار لتجنب المأساة الإنسانية.