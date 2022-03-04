«5 أطعمة» وراء تميز مستوى «صلاح» بالمباريات.. أزمة كبيرة مع «الكشري»

شف اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن أبرز الأطعمة التي يحب تناولها، اليوم ومنها الفطير المشلتت والكشري، وإذا تناولهما في يوم واحد سيكون من الصعب عليه تناولهما مرة أخرى في نفس الشهر.

صلاح لا يأكل الفتة.. والسلطة طبق أساسي

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»،والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الخميس، أنه يمنع نفسه من تناول الشيكولاتة ويطبق ذلك أيضا على ابنته الكبيرة مكة، مبينا أنه لا يأكل الفتة، ويتمحور طعامه حول السلطة والأسماك والدجاج والأرز والبروكلي، موضحا أن تناول الفطير المشلتت يشعره بالذنب.

صلاح: آخر مرة اتعشيت كشري حسيت حاجة هتحصل

وتابع: «في آخر مرة في مصر اتعشيت كشري وحسيت أن فيه حاجة هتحصل، وخدت الشهر كله مفيش حاجة خالص، وأنا لو كلت شيكولاته بتكون 99% سوداء، وبنتي بتاكل يوم السبت شيكولاتة، وده قانون على كل اللي في البيت».

صلاح يفضل البطاطا على السوداني واللب

وذكر صلاح، أنه منذ عدة سنوات لم يأكل لب ولكنه سيبدأ في تناول البطاطا تفضيلا على باقي المسليات الأخرى مثل اللب والسوداني والأزر بلبن.

اليوم الجزء الثاني من الحلقة

ويظهر محمد صلاح اليوم الجمعة في الجزء الثاني من حلقته مع قناة «dmc» والإعلامية إسعاد يونس، والتي يتحدث فيها صلاح عن أسرته وهوايته ورغبته التي حققها بأن يكون مثل يحتذى به لدى المصريين، وكذلك عن قصة تعارفه على زوجته ماجي التي كانت تسكن معه في نفس المدينة وزاملته في نفس الجامعة.