كييف تطالب المفوضية الأوروبية بضرورة إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا

طالب دينيس شميهال رئيس وزراء أوكرانيا، رئيسة المفوضية الأوروبية بضرورة إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

رد فوري على الهجمات الصاروخية

وأضاف «شميهال»: «بحثت مع رئيسة المفوضية الأوروبية خطوات الانضمام للاتحاد الأوروبي»، مطالبا برد فوري على الهجمات الصاروخية ضد المدن.

جرائم حرب

في السياق ذاته، قال الاتحاد الأوروبي: «نشهد جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية بفعل الهجوم الروسي».

يشار إلى أنه سيتم عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل.