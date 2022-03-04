«نايكي» تغلق متاجرها في روسيا مؤقتا بسبب العملية العسكرية بأوكرانيا

أغلقت شركة «نايكي» للملابس الرياضية جميع متاجرها في روسيا بشكل مؤقت، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي تسبب على إثرها فرض الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على موسكو.

وبدورها، خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف روسيا الائتماني إلى «سي سي سي-».

«لندن»: سنقوض الآلة العسكرية لـ «بوتين» بالعقوبات

وفي سياق ردود الأفعال الدولية، حول العملية العسكرية الروسية، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، قالت وزارة «الدفاع البريطانية»، إن يمكن للرئيس الرئيس فلاديمير بوتين، إنهاء إراقة الدماء الآن، فيما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس إلى أن بلادها ستقوض الآلة العسكرية لـ «بوتين» بالعقوبات

وأضافت تروس، أن «لندن» تعمل على تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، موضحة أن بلادها تعمل كذلك مع دول البلطيق «إستونيا-ليتوانيا-لاتفيا» لتعزيز قدرة أوكرانيا الدفاعية

واشنطن: لم نرفع مستوى تأهب القوات النووية بهدف عدم تأجيج الوضع

من جانبها، أعلنت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن عن استعداد الولايات المتحدة للحوار مع روسيا، مضيفة في حديث لإذاعة «صدى موسكو»، أنواشنطن لم ترفع مستوى تأهب القوات النووية بهدف عدم تأجيج الوضع.

وشددت نولاند، على عدم جواز استخدام السلاح النووي في أي ظروف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، الأزمة في أوكرانيا، فيما أكد «بن سلمان»، خلال الاتصال دعم الرياض لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدا بلاده لبذل الجهود للوساطة.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن «الرياض» ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في البلاد التي ستنتهي خلال هذه الفترة لـ3 أشهر قابلة للتمديد، فيما نفت قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد»، أن تكون أرسلت مقاتلين من عناصرها للمشاركة في العمليات في أوكرانيا، واصفة المعلومات بـ«الكاذبة».