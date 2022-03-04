ننشر أسماء 13 مصابا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي بطريق السخنة

شهدت محافظة السويس، مساء أمس الخميس، حادث تصادم وقع بين سيارتين أسفر عن إصابة 13 شخصاً بإصابات مختلفة وتم نقل المصابين بواسطة رجال الإسعاف إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وأكد الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، أن الـ 13 مصابا بحادث التصادم الذي وقع منذ قليل بطريق العين السخنة تتراوح إصابتهم بين سحجات وكدمات وما بعد الارتجاج واشتباه كسور وتعد إصابات بسيطة وتم نقلهم جميعاً فور وقع الحادث إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام.

أسماء المصابين

وأوضح مدير مرفق إسعاف السويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم: علي محمد عثمان 6 سنوات السويس وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، رودينا محمد عثمان ومصاب بـ ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة، حسن يوسف حسين 28 عاما من محافظة قنا وإصابته اشتباه كسر بالترقوه، عبدالله محفوظ عبد الحليم 26 عاما من محافظة الإسماعيلية وإصابته اشتباه كسر بالزراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالإضافة إلى محمد عاطف سيد 45 سنة من محافظة الإسماعيلية وإصابته اشتباه خلع بالكتف الأيمن، عاطف محمد عاطف 6 سنوات ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علاء أحمد وإصابته اشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، سيد حسن علي عليان 68 سنة من محافظة الإسماعيلية وإصابته ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

وكل من: رامي خليل عبد الإمام 25 سنة من محافظة الشرقية وإصابته ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد، لين عامر ممدوح رسلان 37 سنة من سوريا والإصابة جروح بالوجه وما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، عز الدين علي أحمد 22 سنة من محافظة قنا وإصابته ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد، عبدالرحمن علي أحمد 22 عاما من محافظة قنا ومصاب ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، بسمة عبد الهادي علي 32 سنة من محافظة السويس وإصابتها ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.

وكان تبلغ مرفق إسعاف السويس بالحادث من قائدي السيارات على طريق العين السخنة، يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أمام قرية لافيستا والتي تبعد عن مدينة السويس بحوالي مسافة 60 كيلو اتجاه الجنوب.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بعدد 15 سيارة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وسرعة نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم حيث وصلت السيارات من نقاط التمركز على طريق «السويس_ السخنة»، إلى مكان الحادث في بضع دقائق.

إدارة تأمين الطرق تنتقل لمكان الحادث

وفور وقوع الحادث انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة الأولية أن التصادم قد وقع بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.