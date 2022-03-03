مصرع 2 وإصابة 19 في تصادم سيارة محملة بالعمال بشجرة في المنصورة

لقيت سيدتان مصرعهما وأصيب نحو 19 آخرين، إثر تصادم سيارة نقل «جامبو» محملة بعدد من عمال اليومية، بشجرة على طريق «منية سندوب - نقيطة»، بدائرة مركز شرطة المنصورة، في محافظة الدقهلية.

إخطار مدير أمن الدقهلية بحادث طريق «منية سندوب»

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «نقيطة»، بحدوث حادث تصادم سيارة نقل «جامبو» محملة بالعمال، بإحدى الأشجار على طريق «منية سندوب - نقيطة»، ووجود متوفين ومصابين.

انتقال الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل تحمل أرقام (د أ س 9782)، حمراء اللون، بإحدى الأشجار على الطريق، وتبين مصرع سيدتين، وإصابة 19 آخرين، تم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة عمال بشجرة

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن وفاة «زينب عبد البديع خليل محمد»، 57 سنة، و«أم حسن السيد أبو سليمان»، 60 سنة، تقيمان بقرية «نقيطة»، مركز المنصورة، كما أصيب في الحادث كل من «أم الفرح أسعد علي»، 60 سنة، و«سحر شعبان محمد»، 50 سنة، و«خالد إبراهيم المصري»، 39 سنة، و«محمد عبد الحميد العرابي»، 63 سنة، وشقيقه «أحمد»، 38 سنة، و«أمينة السيد»، 60 سنة، و«هدية فتحي أبو جلال»، 44 سنة، و«مروة فتحي بدين»، 30 سنة، و«رضا محمد الشنهاب»، 30 سنة، و«فوز محمد عطية»، 45 سنة، و«شيماء حسن»، 24 سنة، و«رضا هلال بدر»، 60 سنة، و«سعد أسعد عباس العزب»، 60 سنة، و«هانم أبو الكمال»، 65 سنة، و«عطيات عثمان طلبة»، 75 سنة، و«سعيدة عبد المعطي طه إبراهيم»، 55 سنة، و«شربات القناوي»، 45 سنة، و«محمد السيد علي إبراهيم»، 76 سنة، و«شربات جمال الصعيدي»، 45 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية «نقيطة»، التابعة لمركز المنصورة، كما تبين إصابة سائق السيارة ويُدعى «وليد محمد سامي إسماعيل»، 45 سنة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثتي المتوفين وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما بدأت في سماع أقوال المصابين.