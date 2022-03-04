«لندن»: سنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم تدهور وضع أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن لندن ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم تدهور الوضع في أوكرانيا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أرتال عسكرية روسية في الطريق

كان رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، قد صرح بأن العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاءت بسبب رغبة «كييف» في امتلاك الأسلحة النووية.

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وميدانيا، أظهرت مشاهد جوية، أرتال عسكرية روسية في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بكين» تتهم واشنطن بإثارة الحرب

من جانبها، نددت «بكين»، أمس الخميس، بتقرير قال إنها طلبت من روسيا تأجيل عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، واصفة التقرير بـ«المحاولة الحقيرة للغاية لصرف الانتباه، وتحويل اللوم عن المتسبب في الصراع».

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، إن بلاده تتهم واشنطن بإثارة الحرب من خلال عدم استبعاد أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو».

بينما اقتصاديا، دعا العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أمس، رئيس البلاد جو بايدن، إلى حظر استيراد النفط من روسيا.