أوكرانيا: انفجار محطة «زابوريجيا» سيكون أقوى 10 مرات من تشرنوبيل

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، على خلفية اندلاع حريق في وقت سابق من اليوم الجمعة، في المحطة التي تعد أكبر محطة نووية في أوروبا.

وقال متحدث باسم محطة «زابوريجيا»، إن الحريق، اندلع بسبب قصف روسي، كما أكد رئيس بلدية مدينة «إينيرهودار»، اندلاع الحريق في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية بشكل كبير وارتفاع ألسنة اللهب داخل وحداتها.

وكانت صفارات الإنذار دوت في وقت سابق، في العاصمة الأوكرانية «كييف» بسبب هذا الحريق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان جالوشينكو، إن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في المحطة النووية بسبب إطلاق النار، مشيرا إلى تعرض رجال الإطفاء بـ«زابوريجيا» لإطلاق نار من القوات الروسية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو أيفانوفيج كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، مضيفا إنه على الروس السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لـ المحطة النووية.

الخارجية الأوكرانية: القوات الروسية تطلق النار من كل الجهات على «زابوريجيا»

وأوضح الوزير الأوكراني، أن القوات الروسية تطلق النار من كل الجهات على محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه في حال انفجرت محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، سيكون أقوى بـ 10 مرات من انفجار«تشرنوبيل».

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أوكرانيون، إن استهداف محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، تهديد للأمن العالمي، فيما انتقل محققون تابعون لـ «المحكمة الجنائية الدولية» إلى أوكرانيا للتحقيق بجرائم حرب محتملة.

بدورها، أعلنت الولايات المتحدة، أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ستتوجه إلى عدة دول بينها مصر في الفترة من 4 إلى 11 مارس الجاري، وشملت دول الزيارة بجانب مصر: إسبانيا وتركيا والمغرب والجزائر، وستلتقي المسؤولة الأمريكية، بـ سامح شكري وزير الخارجية وكبار المسؤولين المصريين.

«الإنتربول» ترفض طلب أوكرانيا باستبعاد موسكو من المنظمة

بدورها، رفضت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة، وقالت إن الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن تقوم بابتزاز وترهيب العديد من دول العالم للتأثير على علاقاتها بـ موسكو.

السنغال تستدعي سفير أوكرانيا في «دكار»

من جانبها، أعلنت وزارة «الخارجية السنغالية»، أنها استدعت سفير أوكرانيا في «دكار»، يوري بوفاروف، احتجاجا على قيامه بدعوات لتجنيد سنغاليين للحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الأوكراني أكد فعلا وجود الدعوة وتسجيل 36 مرشحا متطوعا.

من جانبه، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، لـ«سكاي نيوز»، إن المنظمة ترحب بأي خطوة من شأنها حماية المدنيين.

اقتصاديا، أعلنت شركة «فنترسهال ديا» الألمانية لـ النفط والغاز، أنها تتوقع الحصول على تعويضات في حال عدم تشغيل مشروع «السيل الشمالي 2». ودعمت الشركة الألمانية، المشروع بقرض قيمته 730 مليون يورو.

وفي وقت سابق، توقعت وكالة «ستاندارد أند بورز»، توقعت في وقت سابق، أن إجراءات روسيا للرقابة على حركة الأموال ستؤدي إلى حظر تحويل الأموال عبر الحدود.

ورجحت وكالة التصنيف الائتماني أن ذلك سيحد من إمكانيات حاملي السندات بالعملة الوطنية والأجنبية من غير المقيمين للحصول على المدفوعات المستحقة والفوائد في الوقت المناسب.

تضارب الأنباء حول تعطل «فيس بوك» في روسيا

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن مشاكل في الوصول إلى«فيس بوك» ومواقع وسائل إعلام مستقلة في روسيا، فيما أوضح مستخدمون، أن عطل شهده تطبيقي «آب ستور» و«جوجل بلاي» في روسيا.

من جانبها، قالت مواقع معارضة روسية، إن نسبة وصول المستخدمين إلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في روسيا لا تتجاوز 30%، فيما أشار مستخدمون في «موسكو»، لقناة «العربية» الإخبارية، إلى استمرار عمل «فيسبوك» بلا أي مشاكل.