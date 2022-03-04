«نوة السلوم» توقف الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس لليوم الثاني 

أجبرت نوة السلوم الجنوبية الغربية، الصيادين على التوقف عن الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

وقال مصدر بديوان عام كفر الشيخ، إن الصيد متوقف لليوم الثاني على التوالي حفاظا على حياة الصيادين من خطر الأمواج المرتفعة والرياح الشديدة بسبب نوة «السلوم»، ما دعا محافظ الأقليم، اللواء جمال نور الدين، لوقف حركة الصيد والملاحة بميناء الصيد.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد رست في مراسيها على شواطئ بحيرة البرلس وداخل ميناء الصيد بالبرلس، وذلك بسبب «نوة السلوم»، التي صاحبتها رياح شديدة وأمواج مرتفعة.

استمرار الطوارئ في كفر الشيخ وانعقاد غرف العمليات

وفي نفس السياق، أعلن محافظ كفر الشيخ، عن استمرار حالة الطوارئ بالمحافظة حتى نهاية فصل الشتاء، وذلك لماوجهة الطقس السيئ وتغيرات الأحوال الجوية، كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية، وغرف الوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين حول أعطال أو انقطاع المرافق، وخاصة خلال الرياح وتساقط الأمطار.

وأوضح محافظ الأقليم، أن هناك تنسيق مستمر بين كل الجهات التنفيذية وقطاع الحماية المدنية بمديرية الأمن، وذلك لرفع آثار مياه الأمطار حال تساقطها، والاستعانة بالحماية المدنية حال تساقط أمطار غزيرة للمساهمة في رفع مياه الأمطار بسياراتها.

كما تتلقى غرف العمليات شكاوى الأهالي والتحرك لحلها فضلا عن استمرار صيانة بالوعات الصرف الصحي وصفايات المطر بالشوارع لاستيعاب كميات الأمطار التي من المتوقع سقوطها، كما يجري نشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية على الصفحات الرسمية للوحدات المحلية لإعلام المواطنين بحالة الطقس.