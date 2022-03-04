قطع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة والجيزة.. وضعفها في مركزين ببني سويف

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه عن 7 مناطق واقعة في نطاق محافظة الجيزة، و8 مناطق واقعة بنطاق محافظة القاهرة وضعفها لمدة 5 أيام عن مركزين بمحافظة بني سويف لأعمال الصيانة.

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق «المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة»، اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليل اليوم «الجمعة» الموافق 4 من شهر فبراير الجاري 2022، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 5 من الشهر الجاري.

القيام بأعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب الانقطاع إلى أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن مناطق «رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهوري – تقسيم عمر بن الخطاب – مدينة قباء – شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزي بشارع جسر السويس – السجن المركزي بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة»، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت الموافق 5 من الشهر الجاري حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 6 من نفس الشهر.

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى سبب الانقطاع نظرا لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800/1000 مم داخل رافع الصعيد.

ضعف المياه عن مركز ناصر ومدينة الواسطي ببني سويف

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر ومدينة الواسطي، ابتداء من يوم غدا السبت 5 من الشهر الجاري حتى الأربعاء الموافق 9 من نفس الشهر نظرا لأعمال صيانة بأحد مرشحات محطة مياه أشمنت الجديدة/مركز ناصر.