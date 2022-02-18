خريطة انقطاع المياه في 5 محافظات اليوم.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قيام بعض الشركات التابعة لها بقطع المياه في عدد من المناطق بـ 5 محافظات، اليوم الجمعة، من أجل إجراء أعمال صيانة بالشبكات أو لتنفيذ أعمال العَمرة السنوية بالخزانات الأرضية.

قطع المياه عن البدرشين

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، عن قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم إلى الساعة الرابعة فجر غد السبت، للبدء في تنفيذ أعمال العَمرة السنوية بالخزانات الأرضية (خزانات مياه المرشحة وبيارة العكرة) بمحطة مياه البدرشين.

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بالمتابعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف للالتزام بالجدول الزمني المحدد، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وطالبت المحافظة، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة الطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات فورا.

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ضعف المياه في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، انقطاع مياه الشرب عن مناطق: الجزيرة حتى كلية الهندسة، الحكروب، الناصرية، أرض الجميلي، الحصايا، السيل الجديد، السيل الريفي، خور عواضة، عزبة الوادي، تقسيمات الصداقة الجديدة، أطلس، البشارية، الشونة، وسط المدينة، شرق البندر حتى النفق، الكورنيش، جبل تقوق، الشيخ هارون، كيما غرب حتى عزبة الحدود، كسر الحجر، وضعفها بمناطق: الشلال، الصداقة القديمة، عمارات كيما، عمارات الكهرباء، عزب كيما بالكامل، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غد السبت، وذلك نظرا لأعمال قطعية بخط 600 بمحطة مياه جبل تقوق.

انقطاع المياه في طنطا

ذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق حي ثان طنطا، لمدة 12 ساعة بدءا من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى الساعة الرابعة فجر غد السبت، نظرا لإحلال وتجديد خط طرد محطة مياه المرشحة بمدينة طنطا.

ضعف المياه بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن ضعف المياه بمناطق: مركز ومدينة أبو حماد، قرى الوحدة المحلية بالشوبك، بني عامر، العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، وذلك بدءا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 10 صباح اليوم، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه العباسة المرشحة، فيما ستضعف المياه بمدينة فاقوس من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشر صباح اليوم، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة فاقوس، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء.

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة

كشفت شركة مياه الشرب بـ القاهرة الكبرى، عن انقطاع المياه بمناطق: المطرية، عين شمس الشرقية والغربية، الشيراتون، الملتقى العربي، الكلية الحربية، النزهة الجديدة، الحجاز ومتفرعاته، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الإسماعيلية، ميدان تريمف، الهايكستب، شارع البترول، فريد سميكة ومتفرعاته، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء غد السبت، نظرا لتنفيذ أعمال صيانة داخل محطة مياه مسطرد.