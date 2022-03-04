طقس البحيرة اليوم.. سطوع لأشعة الشمس والعظمى 19 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم، طقسا معتدلا على مختلف المدن والمراكز مع سطوع لأشعة الشمس، وذلك عقب موجة من الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وسط هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، جاء ذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود البلاد طقس غير مستقر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، بأن يشهد طقس اليوم شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه «1.5: 2.5» متر، على أن يكون اتجاه الرياح، شمالية غربية.

درجات الحرارة بالبحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 19 درجة مئوية وبلغت الصغري 12 درجة مئوية، وسط سطوع لأشعة الشمس على كل المدن والمراكز وهبوب رياح خفيفة تزداد حدتها على المدن الساحلية إدكو رشيد المحمودية بداية من الساعات الأولى من الصباح.

وكانت قد شهدت البحيرة رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الطقس السيئ، حيث وجه محافظ البحيرة بنشر معدات الشتاء في الشوارع والميادين تحسبا لرفع تراكمات المياه، موجها بتطهير بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب كميات المطر، وعمل صيانة لأسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين تحسبا لوقوع الحوادث مع الرياح الشديدة.

متابعة المعديات النهرية

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة المعديات النهرية بمختلف المدن والمراكز، وكذلك المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.