مباحث طوخ تبحث حقيقة اختفاء «إسراء» بعد 45 يوما من ولادة رضيعها

تكثف أجهزة الأمن من جهودها لفك لغز تغيب السيدة إسراء سالم محمد، بعد 45 يوما من وضعها لمولودها الأول، بعد زواجها من مدة قاربت سنة وشهرين، وإقامتها مع زوجها بمنطقة طنط الجزيرة، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

إسراء متغيبة من 77 يوما

خرجت إسراء لشراء بعض المستلزمات، لكنها لم تعد للمنزل، فحررت أسرتها محضرا بتغيبها يحمل رقم 12678 لسنة 2021، إداري طوخ، بتاريخ 15/12/2021 بمركز شرطة طوخ، وكشفت التحريات أن «إسراء» 19 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، متزوجة من فرد أمن، 28 سنة، تعرف عليها عن طريق تكرارها التردد على منزل خالتها والكائنة في نفس النطاق الجغرافي، ثم تقدم لخطبتها بعد ذلك، وهو يعمل في إحدى الشركات الخاصة.

أضافت التحريات أن إسراء متغيبة منذ حوالي شهرين ونصف الشهر، وتحديدا بتاريخ 11/12/2021، وبسبب خلافات عائلية، انفصل والداها منذ مده طويلة، فكانت تتلقى وشقيقتها الرعاية من خالتها، والمقيمة بطنط الجزيرة، بينما كان مسقط رأسها بطنطا في محافظة الغربية.

والد «إسراء» يروي تفاصيل تغيبها

وذكر سالم محمد إمام، والد «إسراء» في مكالمة تليفونية مع «الوطن»، أن نجلته لم يكن لها أصدقاء، ولم تعتد التغيب خارج المنزل، وأن زوجها كان يسيئ معاملتها ويمنعها من زيارته، وأنه لم يرها منذ تزوجت سوى مرتين، وأشار إلى أنه علم من الجيران: «جوزها وأهله هما اللى هاملينها.. وأنا مكنتش قادر أعرف أي حاجة عن بنتي من ساعة ما اتجوزت، والمرتين اللى شوفتها فيهم مسابونيش أقعد مع بنتي لوحدنا».

وأضاف الأب، أن ابنته خرجت لشراء حفاضات لمولودها ولم تعد من وقتها، وناشد الأب الأجهزة المعنية بسرعة البحث والتحري عن مكان ابنته للاطمئنان عليها ومعرفة مصيرها، فيما تواصل فرق البحث استكمال التحريات لكشف غموض الحادث والتوصل لمكان السيدة المختفية.