بعد تسديد عدد من المواطنين لمقدمات جدية الحجز، الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يتساءل الكثير عن الخطوات التالية للحصول على وحداتهم.

ماذا بعد تسديد مقدم جدية الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي؟

وتتمثل الخطوات المنتظرة للمواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز الخاص بكل مشروع، تأتى مرحلة حجز الوحدات المرغوبة في منتصف شهر مارس المقبل، وتحديد المدينة وتفاصيل كل وحدة، وذلك بأسبقية الحجز، وفقا لما أعلنته الوزارة.

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي، يشترط في هذه المرحلة، أن يكون المواطن المتقدم للحجز، سدد مقدم جدية الحجز، سواء 40 ألف جنيه لـ«سكن مصر»، و60 ألف جنيه لـ«دار مصر»، و80 ألف جنيه لـ«جنة».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، موعد حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى بيان لها.

موعد حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط

- يبدأ حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط، ضمن 3 مشروعات، وهي: «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يوم 15مارس المقبل، في الساعة التاسعة صباحا، لمن تقدموا مسبقا بالحجز في أحد المشروعات ولم يحصلوا على وحدات أو يسحبوا المقدم المدفوع.

- ينتهى موعد حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان، في 15مارس المقبل، بالساعة 11:59 مساء.

خطوات حجز المرحلة الأولى لوحدات الإسكان المتوسط

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على حجز وحدات «سكن مصر أو دار مصر أو جنة»، حسب المشروع المرغوب.

3- الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كافة البيانات.

4- الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار.

5- الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجود به البيانات.

6- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها.

7- اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة.

8- الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.