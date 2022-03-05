حظك اليوم مولود برج الثور السبت 5-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. كن كتوما

مولود برج الثور لديه تفكير منطقي، فهو غالبا يلجأ له المقربون لطلب نصيحته، بسبب قدرته على اتخاذ القرارات السليمة، كما أنه متفان في عمله، فهو يجتهد ليصل لأعلى المناصب في حياته العملية، كما أنه يتميز بطيبة القلب ويحب رعاية المقربين منه ومعاملتهم بلطف كبير.

ويستطيع مولود برج الثور النجاح في عمله، فهو يتمكن من أن يكون قائدا ناجحا قادرا على إدارة الأشخاص بشكل مناسب وناجح، فهو يوكل المهام بشكل مناسب لكل فرد في الفريق، مما يجعله سبب كبير في نجاح أي فريق من خلال الإدارة بشكل سليم.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بضرورة التخطيط بشكل جيد اليوم، وعليك أن تحرص أيضا على الكتمان، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

عليك أن تبقى اليوم متحفظا ومترقب في صمت قبل أن تكون رأي يمكن أن يؤثر بشكل كبير في حياتك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الثور

وعلى الجانب الآخر أبرز عيوب مولود برج الثور الغيرة فهو يميل للغيرة من الآخرين في حال امتلاكهم أموال أكثر منه كما أنه يغير من الأشخاص الأنجح منه في العمل، وهو نادرا ما يتمكن من موازنة الأمور في حياته، كما أنه يحب التملك للأمور المادية والأشخاص في حياته.