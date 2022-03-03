قطار «حياة كريمة» يواصل مسيرته بـ«نصر النوبة».. مجمع خدمات حكومية وإسعاف وصرف صحي

يواصل قطار حياة كريمة، مسيرته للحد من الفقر، وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بها، من خلال عدد من المشروعات التي تتبناها الدولة، وتعمل عليها، يأتي على رأسها، رفع كفاءة المنازل، وتوصيل المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، توصيل الغاز، فضلا عن القوافل الطبية التي تنظمها المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وحدة إسعاف ومجمع مصالح حكومي ضمن إنجازات حياة كريمة بنصر النوبة

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، عن المشروعات التي تعمل عليها في مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، ونسب الإنجاز فيها، إذ انتهت المبادرة من 91% من المجمع الزراعي قرية أبو سمبل، 92% من مجمع المصالح الحكومية قرية أبو سمبل، 20% من مشروع إنشاء نقطة إسعاف قسطل، 41% من مشروعات الصرف الصحي بقرية أبوسمبل، جرى الانتهاء من معظم الشوارع الرئيسية بقسطل وتوماس وأبوسمبل وتوشكى شرق، إذ وصلت نسبة التنفيذ بمواقع العمل 41%.

إحلال وتجديد الكهرباء

كما تواصل المبادرة أعمالها في مشروع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بشوارع قرية أبو سمبل، إذ جرى الانتهاء من تغيرات خطوط الكهرباء إلى أرضي بالشوارع الرئيسية علي مسافة 2 كيلو، مع استكمال باقي العمل، مع صب قواعد لتركيب 22 محول كهرباء، بالإضافة إلى تطوير وتجديد مركز شباب توشكى غرب، وجرى الانتهاء من تجديد المبنى الخاص بالإدارة، إذ جرى تنفيذ 75% منه، وتستمر أعمال حفر الشبكات الصرف الصحي بقرية غرب سهيل.

حياة كريمة تسير أسرع من المعدل المخطط له

كان الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير حياة كريمة، أعلن في تصريح سابق له، أنّ معدلات الإنجاز بالمبادرة، تسير على أرض الواقع بشكل أسرع من المعدل المخطط له، لتحقيق الهدف المنشود لها، من الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة، سواء البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والمستشفيات والمدارس والمراكز الشبابية، مؤكدا أنّ معدلات الوصول للخدمات سيزيد وترتفع للأفضل وكل هذا يجعل الريف جاذبا وليس طاردا، إضافة إلى توفير فرص للحياة وزيارة فرض للاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاقتصاد.