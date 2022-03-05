«قانوني» يوضح خطوات استرداد حقك حال النصب عليك في إيصال أمانة

كثيرا ما يتعرض مواطنون، لحالات نصب عن طريق امتناع الملتزم بدفع إيصال الأمانة، بأداء قيمة الايصال الملتزم بدفعه لصاحب الحق، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، طريقتان لرد الحق في هذه الحالة، بالتواصل مع كريم العطار، المحامي، لشرح الطرق التي يمكن للشخص استرداد حقه بها.

قال كريم العطار المحامي، إنه يجب أولاً التنويه بأن يكون الإيصال المدعى به سليما من الناحية الفنية، بمعنى أن يكون موضحا فيه اسم المُستلم والمُسلم رباعيا، ورقمة القومي، ومبلغ الالتزام، وأن يتزامن كتابة صُلب المحرر مع التوقعيات الموجودة على الإيصال، حتى لا يطعن الخصم بالتزوير عليه.

الذهاب لقسم الشرطة

أوضح «العطار»، أن هناك طريقتان لاسترداد المبلغ الموجود في الإيصال، أولها محضر الشرطة، بأن يأخد المتضرر أصل إيصال الأمانة، وصورة ضوئية منه، ويذهب إلى قسم الشرطة التابع لعنوان المشكو في حقه، وعمل المحضر، موضحا به عنوان المشكو في حقة تفصيلا، ثم الحصول من محرر المحضر على رقم الجنحة أو رقم الأحوال، وتنتظر من 5 إلى 10 أيام، وتذهب إلى القسم في الأرشيف، لمعرفة رقم القضية، تمهيدا لنظرها أمام المحكمة، بعد عرضها على النيابة المختصة.

جنحة مباشرة على المتهم

واستكمل العطار، أن هناك طريقة ثانية، وهي الجنحة المباشرة، عن طريق رفع عريضة دعوی جنحة تبديد، مرفقا معها التوكيل الأصل، وصورة مصور عليها كارنيه المحامي، وملف الدعوى وحافظة مستندات، ثم الذهاب إلى رئيس القلم التابع إلى النيابة المختصة «الموجود بها عنوان المشكو في حقه»، بالإضافة إلى أصل إيصال الأمانة، ثم أخذ العريضة والذهاب إلى القسم، لتقيد برقم جنحة من القسم، تمهيدا لتحديد أقرب جلسة ممكنة.

وفي الحالتين السابقتين، يذهب الشاكي أو محاميه للجلسة المحددة لنظر الجنحة، ومعه أصل الإيصال ليقدمه للمحكمة، وليحصل على حكم بحبس المشكو في حقه.. كما يمكنه أيضا أن يطالب بالتعويض المادي عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك الأمر.