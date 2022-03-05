حظك اليوم برج الأسد السبت 5-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

انتماؤه للمجموعة النارية من الأبراج، يجعل من مولود برج الأسد شخصية قوية وحاده في تعاملاتها مع الآخرين، وتساعده شخصيته القوية على لفت أنظار المحيطين به، كما أنه مبدع وعاطفي في اختيار الوقت المناسب للحديث مع الآخرين، ولديه شخصية واضحة وصريحة مع الآخرين، كما أنه طموح وعاطفي وسخي مع الأشخاص المقربين منه، ولديه حس عالي من المسئولية، وعندما يتقرب من أحد فهو صديق مخلص وشريك حياة مثالي.

يحرص مولود برج الأسد دائما على الالتزام بالقيم الفردية، يساعد الأشخاص الآخرين بكل ما لديه من طاقة وجهد ووقت ومال، ولا يبخل على المحيطين به حتى وإن كان ذلك على حساب نفسه، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

احرص على الانتباه لحقوقك بشكل جيد، فقد تكون اليوم لديك رغبة في التجديد والابتكار.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

من الممكن اليوم أن يكون لديك قدرة على التأثير في الآخرين بشكل كبير.

الحب عند برج الأسد

عاطفته المسيطرة عليه، تجعل من مولود برج الأسد شخصية رومانسية، لا يمكنه العيش بدون حب، وبالرغم من ذلك فهو يحرص دائما على ان يكون الشخصية المسيطرة في العلاقة، ولا يحب أن يكون شريك حياته هو المسيطر.